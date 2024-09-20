Кадыров заявил, что отправил в зону СВО два автомобиля Cybertruck

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что отправил в зону специальной военной операции еще два автомобиля Cybertruck.

«Еще два Кибертрака отправлены в зону СВО. Западная техника прекрасно справляется с возложенными задачами против своих же западных укронатовцев. Мобильность, удобство, маневренность — такие качества электромобиля тут очень востребованы», — написал Кадыров.

Он уточнил, что удаленное отключение не коснулось автомобилей, машины работают штатно и без сбоев.

17 сентября Кадыров заявил о подарке от Илона Маска в виде пикапа Cybertruck и добавил, что на электрокар в Чечне установили крупнокалиберный пулемет.

19 сентября глава Чечни писал в своем Telegram-канале, что американский миллиардер, глава Tesla Илон Маск отключил электропикап Cybertruck, отправленный в зону специальной военной операции (СВО). По его словам, «Маск удаленно отключил кибертрак», и поэтому «поступил не по-мужски».

Ранее Кадыров поделился кадрами поражения украинских ДРГ.