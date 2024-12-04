В конгрессе США заявили, что не Байдену принимать решение о помощи Киеву

Спикер палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон заявил на пресс-конференции, что нижняя палата конгресса не станет рассматривать предложение президента Джо Байдена выделить на поддержку Украины $24 млрд. Об этом пишет «Интерфакс».

«Не Байдену принимать это решение. У нас есть избранный президент [Дональд Трамп], и мы подождем его решения и будем следовать указаниям нового верховного главнокомандующего по этому вопросу», — заявил Джонсон.

Он добавил, что палата представителей ждет, когда Трамп изменит динамику конфликта на Украине, поэтому не думает, что стоит в ближайшее время ожидать поступления нового финансирования для Киева.

3 декабря газета Washington Post сообщила, что в США растет разочарование в отношении руководства Украины, которое не желает снижать мобилизационный возраст в стране до 18 лет.

Кроме того, намерение президента США Джо Байдена ускорить передачу оружия Украине до своего ухода из Белого дома, пишет WP, вызывает опасения внутри страны относительно потенциального воздействия такого решения на американские арсеналы. Отмечается, что это может вызвать «истощение ресурсов» США в других «горячих точках».

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не получила предложений от команды Трампа по Украине.