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Захарова задала один вопрос после требования Блинкена о мобилизации на Украине

Захарова поинтересовалась, очнутся ли украинцы после слов Блинкена о мобилизации

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Киеву следует принять «сложные, но необходимые» решения по вопросу мобилизации.

«Когда уже украинцы очнутся?» — написала Захарова.

До этого администрация президента США Джо Байдена предложила Украине понизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет для быстрого увеличения численности армии. После этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что мобилизация граждан от 18 лет на Украине неуместна на фоне нехватки оружия в ВСУ.

3 декабря газета Washington Post сообщила, что в США растет разочарование в отношении руководства Украины, которое не желает снижать мобилизационный возраст в стране до 18 лет.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее генсек НАТО захотел удостовериться, остались ли на Украине люди для мобилизации.

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