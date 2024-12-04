Следователи возбудили уголовное дело о митингах в Тбилиси

Следственные органы завели уголовное дело по фактам митингов в Тбилиси, квалифицируя действия по статьям «Организация группового насилия» и «Создание незаконного объединения». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД республики.

Там отметили, что расследование будет сосредоточено на установлении ответственных лиц.

4 декабря правоохранительные органы Грузии задержали 22 человека в ходе акции протеста.

Министерство здравоохранения страны сообщило, что бригадами скорой помощи в медицинские учреждения было доставлено 15 человек, из них 11 участников митинга, трое журналистов и один представитель правоохранительных органов.

Вечером 3 декабря оппозиция провела очередной митинг в Тбилиси, который был оттеснен от парламента Грузии по проспекту Руставели. Ночью протестующие атаковали полицейских с помощью пиротехники, спецназ отвечал слезоточивым газом и водометами.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Ранее в Грузии заявили об угрозах «майданом» со стороны Запада.