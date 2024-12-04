Россия запросила заседание СБ ООН по западным поставкам оружия Украине

Россия запросила на 20 декабря заседание Совета безопасности (СБ) ООН по западным поставкам оружия Украине. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя, его слова приводит ТАСС.

На встрече будет обсуждаться решение администрации США об ударах тактическими баллистическими ракетами ATACMS с украинской территории вглубь РФ.

По словам Небензи, принятые американскими властями эскалационные шаги «призваны усугубить и расширить географию украинского конфликта и грозят прямым столкновением ядерных держав».

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что изначально удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

Ранее Украина запросила проведение заседания СБ ООН по сотрудничеству России и Северной Кореи.