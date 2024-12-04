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Кадыров предложил застрелиться пленному солдату ВСУ

Глава Чечни Кадыров предложил пленному украинскому военному покончить с собой

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Татьяна Барыбина/РИА Новости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил пленному солдату ВСУ покончить с собой. Об этом стало известно в ходе трансляции, которая велась в его Telegram-канале.

Кадыров рассказал, что побывал в месте содержания пленных украинских солдат и пообщался с ними. Он подчеркнул, что мужчин на Украине все меньше, на фронт отправляется «натовский сброд и наемники со всего мира», однако и они, по словам главы Чечни, вскоре закончатся.

После этого Кадыров поговорил с одним из пленных и предложил ему застрелиться. Украинский солдат отказался, мотивировав это тем, что «хочет жить».

До этого Кадыров прибыл на прямую линию на трофейной американской боевой машине (БМП) Bradley в сопровождении украинских военнопленных. На БМП также находились соратники главы Чеченской Республики и его сын Адам.

Ранее Кадыров заявил, что бойцы «Хохла» стали кошмаром для ВСУ.

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