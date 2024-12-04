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Посланник Трампа по Украине дал совет основателю «Царьграда»

Посланник Трампа по Украине посоветовал Малофееву «залезть обратно в коробку»

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Carlos Barria/Reuters

Кит Келлог, которого избранный американский президент Дональд Трамп назначил спецпредставителем по Украине, в эфире Fox News посоветовал основателю «Царьграда», российскому предпринимателю Константину Малофееву «залезть обратно в коробку».

Ведущая в эфире рассказала Келлогу о позиции Малофеева, который, по ее словам, считает, что если Келлог приедет в Москву со своим планом по Украине, то будет отправлен обратно, так как «ничего из этого не нравится».

«Ему лучше бы понять, кто такой Дональд Трамп, потому что это большая ошибка — недооценивать Дональда Трампа. Это не Кит Келлог... Так что я бы прокомментировал так: лучше залезь обратно в свою коробку и лучше пойми президента Трампа, потому что, очевидно, ты не понимаешь», — сказал Келлог.

4 декабря агентство Reuters со ссылкой на источники в окружении Трампа сообщило, что всего у политика имеются три плана по урегулированию конфликта на Украине. Один из них был разработан будущим вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсон, другой — будущим специальным посланником избранного главы государства по Украине и РФ Китом Келлогом. Третий план представил бывший директор национальной разведки США Ричард Гренелл, при этом никакой информации о включенных в соответствующий документ инициативах к текущему моменту не поступало.

Ранее журналисты обнародовали одну из первых версий мирного плана по Украине, разработанного Келлогом.

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