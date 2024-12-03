Российской стендаперше отказали в выдаче американской визы

Комикесса Ярослава Тринадцатко призналась на VK-шоу «50 вопросов», что ей отказали в выдаче визы в США.

По словам стендаперши, она хотела съездить в Америку с мужем Андреем Салеевым, когда еще не была беременна. О своем положении Тринадцатко впервые публично сообщила в конце сентября на YouTube-шоу «Разгоны».

Тринадцатко тщательно готовилась к тому, чтобы получить американскую визу. Она специально полетела вместе с мужем в немецкий город Франкфурт-на-Майне, а также обратилась за помощью к агентству. Перед собеседованием в посольстве пару инструктировали час, чтобы они смогли ответить на предстоящие вопросы.

«Чувак по-русски нас послал через три вопроса», — вспомнила стендаперша.

Тринадцатко призналась, что у нее спросили цель поездки, чем она занимается и есть ли дети.

В марте 2023 года Тринадцатко рассказывала, что не сможет жить за границей. Юмористка ненадолго уезжала из России, но вернулась.

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