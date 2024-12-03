Российская делегация посетит Евросоюз

Российская делегация получила визы для участия в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ), который пройдет на Мальте. Об этом сообщил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

Дипломат подтвердил это, ответив утвердительно на заданный вопрос.

Заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ ожидается 5–6 декабря в столице Мальты, Валлетте. Следует отметить, что Мальта является членом Европейского Союза, и в 2022 году страны ЕС закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.

В начале ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что впервые с начала специальной военной операции на территории Украины министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит страну Евросоюза — Мальту — для участия во встрече СМИД ОБСЕ.

Ранее журналисты пула Лаврова получили аккредитацию и визы на СМИД ОБСЕ.