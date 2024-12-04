«Создал себе реальные проблемы»: кореевед Ланьков — о будущем президента Южной Кореи

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль после введения им военного положения уйдет в отставку, а потом попадет под суд. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился профессор южнокорейского Университета Кунмин Андрей Ланьков.

«Президент, скорее всего, боролся с некими призраками в его собственной голове. В результате он создал себе вместо мнимых проблем, воображаемых, проблемы вполне реальные и весьма серьезные. Импичмент сейчас представляется практически неизбежным. Единственное, что, скорее всего, до импичмента дело не дойдет, так как Юн Сок Ёль уйдет в отставку сам, после чего в любом случае окажется под следствием. Скорее всего, под следствием окажется его жена по поводу нескольких сомнительных коррупционных сделок, о которых слухи ходили уже довольно давно и настойчиво. И вероятность того, что он отделается символическим судебным преследованием или небольшим сроком, крайне мала», — сказал он.

Ланьков отметил, что однопартийцы президента немедленно высказались против принятого им решения и объединились с оппозицией, чтобы отменить военное положение.

«Он совершил вещь, которая вызвала возмущение у всех. Показательно, что его собственная партия практически без колебаний, автоматически объединилась с оппозицией и выступила не просто с осуждением его выходки, а фактически вместе с оппозицией произвела те формальные процедуры голосования в парламенте, которые были необходимы, чтобы объявить его действия незаконными. Ни один из крупных политиков правоконсервативного характера не выступил в поддержку», — добавил он.

Южнокорейский президент Юн Сок Ёль вечером 3 декабря объявил о введении в стране военного положения. Он связал данный шаг с необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». В центре Сеула произошли столкновения с сотрудниками силовых структур. Спустя несколько часов парламент республики провел заседание, проголосовав за отмену военного положения.

4 декабря депутаты от оппозиционных партий внесли в парламент Южной Кореи проект импичмента действующего президента. Ожидается, что голосование состоится 6–7 декабря.

Подробнее о причинах политического кризиса в Южной Корее и возможных последствиях для главы государства — в интервью Андрея Ланькова «Газете.Ru».

Ранее кореевед Ланьков заявил, что ядерное оружие КНДР годится только для обороны.