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В МИД Китая отреагировали на угрозы Трампа в отношении БРИКС

МИД КНР: Китай продолжит укреплять сотрудничество с БРИКС на фоне угроз Трампа

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Darley Shen/Reuters

Китайские власти намерены продолжить укреплять сотрудничество со странами в рамках БРИКС, несмотря на угрозы избранного президента США Дональда Трампа, заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, когда его попросили прокомментировать слова Трампа о пошлинах для БРИКС. Дипломата цитирует РИА Новости.

«Китай готов продолжать работать с партнерами по БРИКС для углубления делового сотрудничества в различных областях и внесения большего вклада в устойчивый и стабильный рост мировой экономики», — сказал Цзянь.

Он подчеркнул, что БРИКС не участвует в блоковой конфронтации и выступает за взаимовыгодные отношения государств.

1 декабря Трамп заявил, что введет пошлины в 100%, если страны БРИКС не откажутся от плана по созданию своей валюты. По его словам, любая страна, которая попытается найти замену доллару для осуществления международной торговли, «распрощается с Америкой».

Представитель МИД ЮАР Клейсон Монэйла, комментируя слова Трампа, сказал, что страны БРИКС не планируют создавать единую валюту.

Ранее в Бразилии ответили на угрозы Трампа странам БРИКС.

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