«Россия зовет!» Путин выступает на инвестиционном форуме

2 декабря президент назвал дефицит кадров на фоне минимальной безработицы одной из ключевых проблем российской экономики. Глава государства отметил рекордно низкий уровень безработицы, в настоящее время он составляет 2,7%. Но, несмотря на это, ряд отраслей экономики критически нуждаются в специалистах. Путин назвал дефицит кадров главным барьером для развития российской экономики и предложил использовать технологии, в том числе искусственный интеллект, для борьбы с проблемой.
Путин заявлял, что Россия готова играть ключевую роль в формировании нового мирового порядка, основанного на равноправии и взаимоуважении между государствами.
Путин в 2023 году раскритиковал европейские страны за политику двойных стандартов, действующих по принципу «свой — чужой». По мнению президента, такая политика подрывает доверие в международных отношениях.
Центральной темой форума «Россия зовет!» в 2023 году стала жизнь без глобализации. Путин заявлял об экономической устойчивости страны к санкциям. Президент отмечал, что это не повлияло на рост экономики, а в страну с начала 2022 года пришли около 1500 иностранных компаний, что свидетельствует о привлекательности российского рынка.
Путин регулярно принимает участие в инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!», начиная с его основания в 2009 году. Последний раз президент выступал на площадке форума в 2023 году.
Помимо выступления, Путин ответит на вопросы собравшихся. Модератором дискуссии выступит председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
Форум «Россия зовет!» традиционно проводит банк ВТБ. На площадке мероприятия собираются представители бизнеса, инвестиций и политики России. Путин сегодня выступит на пленарной сессии форума.