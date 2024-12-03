«Россия зовет!» Путин выступает на инвестиционном форуме

13:31

Центральной темой форума «Россия зовет!» в 2023 году стала жизнь без глобализации. Путин заявлял об экономической устойчивости страны к санкциям. Президент отмечал, что это не повлияло на рост экономики, а в страну с начала 2022 года пришли около 1500 иностранных компаний, что свидетельствует о привлекательности российского рынка.