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Бизнес

«Россия зовет!» Путин выступает на инвестиционном форуме

Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!»

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Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!»

Сергей Гунеев/РИА Новости
4 декабря Владимир Путин выступает на одном из главных экономических форумов года — «Россия зовет!». Его центральная тема — «Будущее капитала и капитал будущего». Путин расскажет, как страна собирается развивать макроэкономическую политику в ужесточившихся внешних условиях, что будет сделано для поддержки инвестиций и инноваций. Ожидается, что президент коснется самых горячих тем — от сотрудничества с дружественными странами до укрепления кадрового потенциала и привлечения международного капитала. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Трансляция
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13:39

2 декабря президент назвал дефицит кадров на фоне минимальной безработицы одной из ключевых проблем российской экономики. Глава государства отметил рекордно низкий уровень безработицы, в настоящее время он составляет 2,7%. Но, несмотря на это, ряд отраслей экономики критически нуждаются в специалистах. Путин назвал дефицит кадров главным барьером для развития российской экономики и предложил использовать технологии, в том числе искусственный интеллект, для борьбы с проблемой.

13:34

Путин заявлял, что Россия готова играть ключевую роль в формировании нового мирового порядка, основанного на равноправии и взаимоуважении между государствами.

13:34

Путин в 2023 году раскритиковал европейские страны за политику двойных стандартов, действующих по принципу «свой — чужой». По мнению президента, такая политика подрывает доверие в международных отношениях.

13:31

Центральной темой форума «Россия зовет!» в 2023 году стала жизнь без глобализации. Путин заявлял об экономической устойчивости страны к санкциям. Президент отмечал, что это не повлияло на рост экономики, а в страну с начала 2022 года пришли около 1500 иностранных компаний, что свидетельствует о привлекательности российского рынка.

13:21

Путин регулярно принимает участие в инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!», начиная с его основания в 2009 году. Последний раз президент выступал на площадке форума в 2023 году.

13:11

Помимо выступления, Путин ответит на вопросы собравшихся. Модератором дискуссии выступит председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

13:01

Форум «Россия зовет!» традиционно проводит банк ВТБ. На площадке мероприятия собираются представители бизнеса, инвестиций и политики России. Путин сегодня выступит на пленарной сессии форума.

13:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня после 13:00 по московскому времени президент Владимир Путин выступит на одном из основных экономических форумов 2024 года — «Россия зовет!».

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