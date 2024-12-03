Запад уже полтора года разрабатывает соглашение по отказу Украины от территорий

Чиновники на Западе уже полтора года работают над соглашением, в соответствии с которым Украине будет предложена безопасность в обмен на отказ от территорий, находящихся под контролем России. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Западные официальные лица уже более 18 месяцев разрабатывают своего рода соглашение «безопасность в обмен на территории», — говорится в сообщении издания.

Избрание Трампа придало новую актуальность переговорным усилиям, поскольку западные союзники не уверены, продолжит ли он в качестве президента направлять военную помощь Украине, пишет газета.

До этого издание отмечало, что изменение риторики украинского лидера Владимира Зеленского, который признал возможность уступок территорий России, отражает усталость украинцев от конфликта.

Ранее сообщалось, что Украина пригласит Россию на второй «саммит мира».