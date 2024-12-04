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Путин обсудит задачи на 2025 год на заседании Совета по нацпроектам

Путин на заседании Совета по нацпроектам 5 декабря обсудит задачи на 2025 год

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 5 декабря проведет в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, на котором обсудит в том числе задачи на 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На заседании будет обсуждаться повестка национального развития России на 2025-2030 годы. С основным докладом выступит премьер-министр России Михаил Мишустин.

Планируется оценить готовность правительства к реализации указа президента по национальным целям развития России на ближайшие 5 лет, а также наметить конкретные задачи на 2025 год, отмечают в Кремле.

Согласно поручению президента, национальные проекты должны быть утверждены до конца года.

В прошлый раз Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам по видеосвязи 21 декабря 2023 года.

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