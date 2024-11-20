Мишустин рассказал о формировании новых нацпроектов

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство завершает формирование новых национальных проектов. Его слова приводит РИА Новости.

«Правительство сейчас завершает формирование новых национальных проектов, которые должны быть запущены уже с января 2025 года», — сообщил он.

По его словам, главная цель данных проектов — системная поддержка наиболее приоритетных направлений.

Он отметил, что проекты в первую очередь будут касаться строительства сети железных дорог, включая высокоскоростные магистрали, а также морских портов, аэродромов и пунктов пропуска. Премьер также добавил, что, посещая российские регионы, он видит качество уличной сети, автомобильных магистралей, состояние общественного транспорта.

Также Мишустин заявил, что Россия должна оперативно запустить массовое производство современных отечественных самолетов и вертолетов. По его словам, все необходимые финансовые средства на поддержку авиастроения будут выделены в рамках отдельного федерального проекта, который входит в новый нацпроект по промышленному обеспечению транспортной мобильности.

Ранее стало известно, когда в РФ запустят производство самолетов МС-21 и Superjet New.