Захарова прокомментировала участие Армении в МУС

Участие Армении в Международном уголовном суде (МУС) наносит прямой ущерб российско-армянским отношениям. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ее слова передает РИА Новости.

Один из журналистов попросил Захарову прокомментировать заявление о готовности Еревана сотрудничать с МУС для укрепления международных правовых норм.

Дипломат ответила, что отношение РФ к «этому чуду-юду в виде МУС «хорошо известно — как и к присоединению Армении к этому органу. Захарова напомнила, что Международный уголовный суд ранее выдал «квази-ордера» на арест нескольких российских должностных лиц, в связи с чем участие Еревана в Римском статуте наносит прямой ущерб российско-армянским отношениям.

Армения 1 февраля текущего года официально стала членом Международного уголовного суда после ратификации в начале октября 2023 года Римского статута. Российская Федерация не признает юрисдикцию МУС.

2 декабря глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил на встрече с председателем МУС Томоко Аманэ о готовности сотрудничать с Международным уголовным судом с целью укрепления международных правовых норм.

Ранее Армения отказалась поддержать расследование МУС по Украине.