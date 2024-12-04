Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о встрече автора одного из мирных планов Трампа с Зеленским

Reuters: автор мирного плана Трампа Гренелл встречался с Зеленским в Нью-Йорке

close
Evan Vucci/AP

Автор одного из планов избранного американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине в сентябре текущего года встречался с ее президентом Владимиром Зеленским. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

В материале уточняется, что речь идет о бывшем директоре национальной разведки США Ричарде Гренелле.

«Гренелл был одним из немногих, кто присутствовал на сентябрьской встрече Трампа и Зеленского в Нью-Йорке», — рассказал старший советник избранного американского лидера по внешней политике, пожелав остаться анонимным.

4 декабря агентство Reuters со ссылкой на источники в окружении Трампа сообщило, что всего у политика имеются три плана по урегулированию конфликта на Украине. Один из них был разработан будущим вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсон, другой — будущим специальным посланником избранного главы государства по Украине и РФ Китом Келлогом. Третий план представил Гренелл, при этом никакой информации о включенных в соответствующий документ инициативах к текущему моменту не поступало.

Ранее журналисты обнародовали одну из первых версий мирного плана по Украине, разработанного Келлогом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами