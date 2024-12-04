Стало известно о встрече автора одного из мирных планов Трампа с Зеленским

Автор одного из планов избранного американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине в сентябре текущего года встречался с ее президентом Владимиром Зеленским. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

В материале уточняется, что речь идет о бывшем директоре национальной разведки США Ричарде Гренелле.

«Гренелл был одним из немногих, кто присутствовал на сентябрьской встрече Трампа и Зеленского в Нью-Йорке», — рассказал старший советник избранного американского лидера по внешней политике, пожелав остаться анонимным.

4 декабря агентство Reuters со ссылкой на источники в окружении Трампа сообщило, что всего у политика имеются три плана по урегулированию конфликта на Украине. Один из них был разработан будущим вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсон, другой — будущим специальным посланником избранного главы государства по Украине и РФ Китом Келлогом. Третий план представил Гренелл, при этом никакой информации о включенных в соответствующий документ инициативах к текущему моменту не поступало.

Ранее журналисты обнародовали одну из первых версий мирного плана по Украине, разработанного Келлогом.