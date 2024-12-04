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В России удивились реакции Филиппин на проход российской подлодки

Захарова: Россию удивила реакция Филиппин на проход российской подводной лодки

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга заявила, что Россия удивлена реакцией Филиппин на проход российской подводной лодки.

«Честно говоря, эта реакция нас удивила», — сказала она.

Она напомнила, что согласно статье 58 Конвенции ООН по морскому праву пребывание российской подводной лодки в исключительной экономической зоне Филиппин правомерно и не нарушает нормы международного морского права.

До этого президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший выразил обеспокоенность появлением российской подводной лодки «Уфа» в 80 милях к западу от провинции Западный Миндоро. Он отметил, что «любое вторжение в Западно-Филиппинское море (Филиппины официально называют Южно-Китайское море Западно-Филиппинским), в исключительную экономическую зону, вызывает большую тревогу». Подлодка «Уфа» совершает межфлотский переход с Балтики на Тихоокеанский флот Южным морским путем.

Ранее в минобороны Японии увидели российскую подлодку у берегов Окинавы.

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