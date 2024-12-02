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В водах у Филиппин обнаружили российскую подлодку

Президент Маркос обеспокоен появлением у Филиппин российской подлодки «Уфа»

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший выразил обеспокоенность появлением российской подводной лодки «Уфа» в 80 милях к западу от провинции Западный Миндоро. Об этом сообщает Bloomberg.

«Любое вторжение в Западно-Филиппинское море (Филиппины официально называют Южно-Китайское море Западно-Филиппинским. — Ред.), в нашу исключительную экономическую зону, вызывает большую тревогу», — сказал Маркос-младший.

Известно, что подлодка «Уфа» совершает межфлотский переход с Балтики на Тихоокеанский флот Южным морским путем. Она была построена на Адмиралтейских верфях Санкт-Петербурга и прошла боевые испытания со стрельбой в марте 2023 года.

В заявлении филиппинских военных отмечается, что ВМС страны немедленно задействовали средства для отслеживания ситуации и установили радиосвязь с подводной лодкой, которую они идентифицировали как UFA 490. От российского судна была получена информация, что подлодка ожидает улучшения погодных условий, прежде чем отправиться во Владивосток.

Появление российской подводной лодки произошло на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между Манилой и Пекином в Южно-Китайском море. Спор идет о границах территориальных вод и экономической зоны.

Ранее в США восхитились российскими подлодками, назвав их лучшими в мире.

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