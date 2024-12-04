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Зюганов рассказал о контузии и травме, которые нанес России ЕГЭ

Зюганов: ЕГЭ нанес России контузию и травму на 20 лет

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) нанес России контузию и травму. Такое мнение выразил глава КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов, сообщает Telegram-канал Ura.ru.

Внедрение Болонской системы образования и ЕГЭ в РФ политик назвал худшим, что можно было придумать.

«Если вы взорвете образование, которое готовит новое поколение, вы взорвете целое поколение. Контузия и травма на 20 лет минимум. Никак из этой колеи не могут выскочить», — сказал Зюганов.

4 ноября главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян назвала систему ЕГЭ издевательством над нацией. По ее мнению, вопросы, заданные в рамках ЕГЭ, часто не связаны со школьной программой. ЕГЭ по литературе и истории журналист назвала «рулеткой».

30 октября Госдума в ходе пленарного заседания отклонила законопроект от партии ЛДПР, который предлагал отменить обязательную сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и дать право выпускникам выбирать между ЕГЭ и традиционными экзаменами. В Госдуме отметили, что система ЕГЭ гарантирует объективность результатов и обеспечивает прозрачность получения аттестата о среднем общем образовании. К плюсам ЕГЭ также отнесли отбор абитуриентов в вузы вне зависимости от региона проживания и населенного пункта.

Ранее в Рособрнадзоре объяснили, почему запретили школьникам приводить примеры из аниме на ОГЭ и ЕГЭ.

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