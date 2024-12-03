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В США заявили, что Трамп может навредить американцам, введя пошлины для стран БРИКС

CBS: введение Трампом 100-процентных пошлин для БРИКС может ударить по американцам

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Brendan McDermid/Reuters

Введение стопроцентных пошлин на товары из стран БРИКС, предлагаемое победителем президентских выборов в США Дональдом Трампом, может негативно сказаться на обычных потребителях в Америке, приведя к росту цен на импортируемые товары и увеличению инфляции. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на мнение экспертов.

Согласно их данным, «введение таких пошлин не принесет пользы американским потребителям. Они приведут к повышению цен на товары из БРИКС, что может способствовать росту инфляции и увеличению затрат для потребителей». Экономист и профессор университета Пейс в Нью-Йорке Марк Вайншток подчеркнул, что «как и любые другие пошлины, это приведет к повышению цен для покупателей».

Телеканал также отмечает, что в число основных товаров, которые США импортируют из стран БРИКС, входят кофе из Бразилии, электроника и одежда из Китая, а также полезные ископаемые из ЮАР.

1 декабря Трамп заявил, что введет пошлины в 100%, если страны БРИКС не откажутся от плана по созданию своей валюты. По его словам, любая страна, которая попытается найти замену доллару для осуществления международной торговли, «распрощается с Америкой».

Ранее в МИД Китая отреагировали на угрозы Трампа в отношении БРИКС.

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