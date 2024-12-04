Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что «рука России» присутствует во многих конфликтах, которые сегодня идут в мире. В связи с этим он призвал НАТО увеличивать расходы на оборону, передает Reuters.

«И когда мы смотрим на мир, на войну на нашем континенте в Европе, на огромную агрессию, которую мы наблюдаем на Ближнем Востоке с помощью Ирана, и на развертывание конфликта в Судане, а теперь и в Сирии, есть одна страна, которая приложила к этому руку, и это – Россия», — утверждает Лэмми.

До этого посол России в Великобритании Андрей Келин предупредил, что линия Британии по Украине по поставкам Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойных ракет чревата столкновением ядерных держав.

17 ноября бывший глава MI-6 Ричард Дирлав заявил в интервью Sky News, что Европа уже находится в состоянии войны с Россией. Он напомнил, как недавно премьер-министр Польши Дональд Туск назвал текущую ситуацию в Европе предвоенной. По его мнению, польский лидер неправ, ведь это «настоящая война».

Ранее в Британии предрекли Украине «очень болезненную» сделку с Россией.