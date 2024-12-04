Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Британии увидел «руку России» во многих мировых конфликтах

Глава МИД Британии Лэмми увидел руку России во многих мировых конфликтах

close
Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что «рука России» присутствует во многих конфликтах, которые сегодня идут в мире. В связи с этим он призвал НАТО увеличивать расходы на оборону, передает Reuters.

«И когда мы смотрим на мир, на войну на нашем континенте в Европе, на огромную агрессию, которую мы наблюдаем на Ближнем Востоке с помощью Ирана, и на развертывание конфликта в Судане, а теперь и в Сирии, есть одна страна, которая приложила к этому руку, и это – Россия», — утверждает Лэмми.

До этого посол России в Великобритании Андрей Келин предупредил, что линия Британии по Украине по поставкам Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойных ракет чревата столкновением ядерных держав.

17 ноября бывший глава MI-6 Ричард Дирлав заявил в интервью Sky News, что Европа уже находится в состоянии войны с Россией. Он напомнил, как недавно премьер-министр Польши Дональд Туск назвал текущую ситуацию в Европе предвоенной. По его мнению, польский лидер неправ, ведь это «настоящая война».

Ранее в Британии предрекли Украине «очень болезненную» сделку с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами