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Посол заявил, что линия Лондона по Украине чревата столкновением ядерных держав

Посол Келин: поставки Лондоном ракет ВСУ чреваты столкновением ядерных держав

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Lewis Joly/AP

Линия Британии по Украине по поставкам Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойных ракет чревата столкновением ядерных держав. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

«Пошла информация, что Британия передала очередную партию Storm Shadow Украине несколько недель назад», — отметил он.

Келин обратил внимание на то, что от Лондона по-прежнему нет конкретных заявлений по поводу того, что британские власти разрешили ВСУ использовать свое дальнобойное оружие для ударов вглубь территории РФ, однако оно уже было применено по Курской области.

«Британцы проигнорировали все предупреждающие сигналы с нашей стороны и перешли к острым эскалационным действиям по дальнейшему углублению украинского кризиса. Это чревато усилением стратегических рисков, а в худшем случае столкновением ядерных держав», — сказал посол.

25 ноября агентство Bloomberg заявило, что правительство Великобритании поставило Украине еще несколько десятков крылатых ракет Storm Shadow.

Ранее Песков объяснил, почему США приняли решение проигнорировать сигнал Путина.

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