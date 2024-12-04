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СМИ: сын президента Сирии защитил кандидатскую диссертацию в МГУ

«Осторожно, новости»: сын Башара Асада защитил кандидатскую диссертацию в МГУ

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Телеграм-канал «Осторожно, новости»

Старший сын президента Сирии Башара Асада защитил кандидатскую диссертацию в Московском государственном университете (МГУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Отмечается, что защита диссертации кандидата физико-математических наук Хафеза Аль-Ассада прошла 29 ноября. Работа написана на русском языке и насчитывает 98 страниц. Она посвящена вопросам многочленов. Присудить Аль-Ассаду ученую степень советовали и его научный руководитель Владимир Чубариков, и научные оппоненты: доктора наук из МГУ, ТулГУ и Академии наук Таджикистана.

Также Telegram-канал пишет, что в прошлом году Аль-Ассад окончил магистратуру МГУ по специальности «чистая математика». Отмечается, что в день защиты кандидатской диссертации в Москве мог быть и сам президент Сирии Башар Асад. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль не комментирует слухи о предполагаемом визите президента Сирии Башара Асада в Москву на фоне обострения ситуации в республике.

Ранее сообщалось, что оппозиция предложила Асаду переговоры.

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