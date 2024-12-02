Сирийские повстанцы предложили Асаду переговоры

Сирийская вооруженная оппозиция готова к переговорам с президентом Сирии Башаром Асадом, однако она не прекратит противостояние его власти. Об этом заявил лидер антиправительственной Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (SMDK) Хади аль-Бахр, передает телеканал A Haber.

«Мы не остановимся, пока режим [администрации Асада] не присоединится к процессу ООН и политическому переходному процессу. Мы готовы к переговорам хоть с завтрашнего дня», — сказал лидер сирийских повстанцев.

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

30 ноября министерство обороны Сирии сообщило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо.

2 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит поддержку Сирии. По его словам, сейчас Москва анализирует происходящую ситуацию.

Ранее в Сирии оценили сообщения об атаке боевиков на военных командиров в Хаме.