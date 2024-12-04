Эксперт назвал нелогичным отказ Абхазии от инвестсоглашения с РФ

Специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал отказ парламента Абхазии ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией.

По словам эксперта, оппозиция в Абхазии боится, что в республику зайдут российские предприниматели и им придется уступить выгодный туристический рынок.

При этом Михайлов считает решение об отказе от инвестсоглашения с РФ нелогичным, поскольку российский бизнес в Абхазии отвечает ее интересам. Ведь это даст дополнительные рабочие места и налоги.

«У них странная позиция: «Вы, русские, сидите у себя, деньги нам давайте, содержите нас, но сюда сами не лезьте. А мы будем вам улыбаться и клясться в вечной преданности», — сказал Михайлов.

По его мнению, Россия сейчас ждет, когда к власти придут новые кланы, и тогда уже будет с ними договариваться о ратификации соглашения. Если этого не случится, у Москвы имеются рычаги, с помощью которых она может повлиять на ситуацию, уверен политолог.

3 декабря парламент Абхазии проголосовал против инвестиционного соглашения с Россией — именно из-за него в стране начались массовые протесты, в результате которых ушел в отставку президент Аслан Бжания. Депутаты заверили, что считают Москву «главным союзником», а решение принято «не против России». В Госдуме допустили пересмотр соглашения после президентских выборов в республике и выразили надежду, что отношения стран «не испортятся». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Абхазии назвали дату проведения президентских выборов.