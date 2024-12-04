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В США обратили внимание на изменение тона Зеленского

RS: Зеленский смягчил тон в вопросах уступки территорий из-за успехов России

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Bernadett Szabo/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский начал смягчать свой тон в вопросах уступки территорий на фоне успехов российских войск. Об этом пишет издание Responsible Statecraft (RS).

В материале отмечается, что еще в октябре Зеленский продолжал настаивать на том, что Украина не уступит России ни одной из своих территорий. Однако по мере того, как российские войска прорывают укрепленную оборону украинской армии и все ближе подходят к западным границам Украины, в Киеве, вероятно, «зарождается новая реальность».

Согласно статье RS, в последнее время Зеленский в своих заявлениях стал указывать на разницу между юридическим признанием территорий и тем, чтобы уступить их в связи с практической необходимостью. В то же время украинский лидер продолжал настаивать на необходимости присоединения его страны к НАТО. В материале отмечается, что, хотя вероятность того, что Украина станет частью Североатлантического альянса, невелика, изменение позиции Зеленского дает основания для оптимизма относительно возможности достижения перемирия.

3 декабря американская газета The Wall Street Journal писала, что чиновники на Западе уже полтора года работают над соглашением, в соответствии с которым Украине будет предложена безопасность в обмен на отказ от территорий, находящихся под контролем России.

Ранее в Эстонии допустили вступление Украины в НАТО без части территорий.

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