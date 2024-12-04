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В Эстонии допустили вступление Украины в НАТО без части территорий

МИД Эстонии: НАТО может принять Украину без части территорий

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина может вступить в НАТО без тех территорий, которые контролируются Россией. Такое мнение выразил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, передает ТАСС.

Журналисты спросили министра, возможно ли интегрировать Украину в Североатлантический альянс без территорий, которые находятся под контролем России. Отвечая, он подчеркнул, что такое развитие событий возможно.

«Есть пример Западной Германии в прошлом», — отметил глава МИД.

По словам Цахкны, Украина не просит присутствия западных войск на своей территории, в связи с чем речи не идет о военных контингентах Запада в этой стране.

До этого военный эксперт и член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» полковник запаса Левон Арзанов заявлял, что заявления киевских властей о намерении Украины в ближайшее время стать членом Североатлантического альянса (НАТО) являются популизмом.

Накануне министерство иностранных дел Украины заявило, что Киев отказывается рассматривать какие-либо гарантии безопасности, отличные от полноправного членства в НАТО. Страна не согласится «ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители», добавили дипломаты.

Ранее эксперт объяснил, почему Украина не станет членом НАТО.

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