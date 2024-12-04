В МИД России заявили об украинском следе в событиях в Сирии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что эскалация в Сирии явно имеет «украинский след».

Дипломат подчеркнула, что Россия решительно осуждает «данное нападение, в авангарде которого идут террористы, которые признаны таковыми Советом безопасности Организации Объединенных Наций».

Захарова также обратила внимание, что в числе «боевиков-иностранцев» есть выходцы с постсоветского пространства.

«Явно не обошлось без так называемого украинского следа», — отметила представитель МИД РФ.

27 ноября телеканал CNN сообщал, что сирийские боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) начали крупномасштабную атаку на правительственные силы в Алеппо, что стало первым за многие годы крупным обострением отношений между сторонами. В результате боевых действий они захватили 13 населенных пунктов.

30 ноября министерство обороны Сирии сообщило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация наносит удары по скоплениям боевиков.

Ранее аналитик объяснил причину ослабления обороны Алеппо.