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Генсек прокомментировал неучастие Армении в обсуждениях на площадке ОДКБ

Тасмагамбетов: неучастие Армении в ОДКБ не влияет на эффективность организации

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David Mdzinarishvili/Reuters

Неучастие Армении в обсуждениях на площадке ОДКБ не оказывает влияния на эффективность работы организации, страна остается ее союзником. Об этом сообщил генсекретарь организации Имангали Тасмагамбетов, передает РИА Новости.

«Мы исходим из того, что Армения является нашим союзником, и все наши обязательства по отношению к Армении сохраняются», — сказал он.

Тасмагамбетов отметил, что Ереван в любой момент может вернуться к полномасштабному участию в работе организации, возражений со стороны членов ОДКБ не будет.

Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоялась в Казахстане 28 ноября, Армения в этом мероприятии участие не принимала. В феврале 2024 года премьер-министр страны Никол Пашинян сообщил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ.

До этого президент России Владимир Путин прокомментировал на пресс-конференции отсутствие Армении на саммите ОДКБ. Глава государства отметил, что «каждый делает свой выбор».

Ранее лидеры стран ОДКБ подписали более десяти документов.

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