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Эксперт объяснил, почему Украина не станет членом НАТО

Аналитик Леонков: Украина не сможет стать членом НАТО из-за невыполнимых условий

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Yves Herman/Reuters

Украина не сможет стать членом НАТО, поскольку альянс ставит перед ней невыполнимые условия. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT.

«Альянс выдвигает сразу ряд заведомо невыполнимых для Украины условий. Среди них — победа в конфликте с Россией. Другие требования касаются борьбы с коррупцией и иных реформ, которые Украина также не в состоянии реализовать», — подчеркнул он.

По его мнению, Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса.

«В странах Североатлантического альянса сейчас преобладает мнение, что Украина для НАТО — как чемодан без ручки. Выбросить жаль — столько денег вложено, но и дальше нести уже тяжело», — высказал мнение военный эксперт Александр Хроленко.

Накануне министерство иностранных дел Украины заявило, что Киев отказывается рассматривать какие-либо гарантии безопасности, отличные от полноправного членства в НАТО. Страна не согласится «ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители», добавили дипломаты.

3 декабря агентство Reuters сообщило, что в настоящее время нет никаких признаков необходимого консенсуса среди 32 членов НАТО для принятия решения по приглашению Украины в альянс, а для его достижения могут понадобиться месяцы переговоров.

Ранее заявления Украины о намерениях вступить в НАТО назвали популизмом.

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