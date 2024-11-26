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В СВР заявили, что Молдавия идет по пути Украины

Нарышкин: Молдавия идет по пути ставшей несостоявшимся государством Украины

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Евгений Биятов/РИА Новости

Молдавия движется по пути Украины, которая в погоне за евроинтеграцией стала несостоявшимся государством. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ, передает РИА Новости.

«Везде, куда протянул свои щупальца Запад, мы видим раскол и дестабилизацию. Самый яркий пример — Украина. Соблазнившись так называемой евроинтеграцией, она превратилась в главный антироссийский таран Соединенных Штатов Америки», — сказал глава СВР.

Нарышкин добавил, что в результате Украина превратилась в несостоявшееся государство. По его словам, по аналогичному пути движется Молдавия. Глава СВР отметил, что молдавский президент Майя Санду организовала тоталитарный режим, из-за чего в обществе страны началась «катастрофическая поляризация».

21 ноября премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил о необходимости восстановления отношений с Россией после того, как на Украине прекратятся боевые действия. Он отметил, что на настоящий момент у Кишинева «очень напряженные отношения» с Москвой.

Ранее в МИД РФ предостерегли Молдавию от сближения с НАТО.

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