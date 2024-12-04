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В Госдуме рассказали об уловке Запада против России на Украине

Депутат Шеремет: Запад заявлениями по Украине ведет тайную игру против России

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Tobias SCHWARZ/Reuters

Страны Запада, говоря о необходимости урегулирования конфликта на Украине и начала мирных переговоров, ведут «подковерную игру» против России, цели Запада состоят в размещении войск в стране. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Коллективный Запад начал вести свою подковерную игру, заявляя все чаще о необходимости переговоров и прекращения военного конфликта на Украине», — подчеркнул депутат.

По словам Шеремета, слова западных лидеров о переговорах и мирном урегулировании конфликта на Украине являются лишь уловкой для того, чтобы впоследствии ввести войска в страну.

При этом депутат не исключил, что западный военный контингент может остаться на Украине на постоянной основе.

До этого глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что немецкие военнослужащие могут быть отправлены на Украину в целях обеспечения мира в случае прекращения огня.

Ранее французский генерал не исключил размещения западных военных на Украине.

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