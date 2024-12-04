Политик в Южной Корее перелез через ограду, чтобы попасть в парламент

Глава оппозиционной партии в Южной Корее «Тобуро» Ли Чжэ Мён перелез через забор у парламента страны с тем, чтобы в ночь на 4 декабря попасть в здание государственного органа. Соответствующая видеозапись опубликована на YouTube-канале оппозиционера.

Сообщалось, что около 280 военнослужащих Южной Кореи вошли в парламент страны в ночь на 4 декабря в целях обеспечения мер военного положения.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», при этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

Ранее сообщалось, что южнокорейская оппозиция предложит импичмент президенту.