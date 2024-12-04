Захарова ответила, когда опубликуют интервью Лаврова Карлсону

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала ТАСС, что интервью министра Сергея Лаврова американскому консервативному журналисту Такеру Карлсону выйдет через пару дней.

Она отметила, что беседа получилась очень интересной. По ее словам, в интервью Лавров и Карлсон подняли вопросы про отношения России и США, а также Украину. Захарова добавила, что интервью получилось масштабное — более 1,5 часа.

Такер Карлсон накануне опубликовал видео на фоне московского Кремля. Журналист заявил, что 2 декабря он прибыл в Москву специально для беседы с Лавровым. Карлсон поделился, что интервью с российским министром получилось «абсолютно захватывающим». Он подчеркнул, что интервью выйдет очень скоро.

Также Карлсон рассказывал, что посольство США в Киеве не позволило президенту Украины Владимиру Зеленскому дать ему интервью. Он отметил, что пытался взять интервью у президента Украины более года, но «этим усилиям мешало правительство США».

21 ноября Карлсон заявил, что Соединенные Штаты обладают признаками фашистского государства. В тот же день Карлсон упрекнул президента США Джо Байдена за разрешение Киеву наносить удары ракетами ATACMS по территории России.

Ранее Такер Карлсон заявил, что Украина потеряла территории из-за Байдена.