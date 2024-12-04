В ГД рассказали, как российские иноагенты с подачи Запада протестуют в Грузии

Российские иноагенты и релоканты в Грузии при содействии западных центров и фондов приняли участие в протестных акциях оппозиции у парламента в Тбилиси. Об этом заявил глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале комиссии.

«Они (западные центры и фонды. – Прим. ред.) обучали российских граждан навыкам управления толпой в ходе уличных погромов, готовили актив для раскачивания ситуации в России. А теперь, чтобы их подопечные не простаивали, бросили их на поддержку захлебывающемуся грузинскому «майдану», — подчеркнул он.

По словам председателя комиссии, западные фонды с 2022 года оказывали содействие российским релокантам, помогая им обустроиться в новых для них странах. В ответ на это Запад, как отметил Пискарев, ждет от иноагентов, переехавших за границу, участия в антироссийских протестах и митингах.

Пискарев подчеркнул, что российских граждан в Грузии используют как расходный материал.

Утром 4 декабря в Тбилиси завершился очередной митинг оппозиции. Колонна митингующих, поддерживающих оппозицию, прошла по улицам города в среду утром, удаляясь от центра грузинской столицы. Колонна насчитывала около 100 оставшихся протестующих. Всего же ночью протестовали несколько тысяч человек.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

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