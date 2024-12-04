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Появилось первое фото с интервью Лаврова Такеру Карлсону

Захарова показала фото интервью Лаврова Карлсону и призвала набраться терпения

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Телеграм-канал «Мария Захарова»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фото с интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону и призвала «набраться терпения». Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Захаровой.

«Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону. Наберитесь терпения», — написала она.

До этого сообщалось, что Карлсон приехал в Россию для беседы с Лавровым. Журналист заявил, что 2 декабря он прибыл в Москву, чтобы взять интервью у главы российского МИД. Карлсон отметил, что интервью с Лавровым получилось «абсолютно захватывающим». Он подчеркнул, что интервью выйдет очень скоро.

21 ноября Карлсон заявил, что Соединенные Штаты обладают признаками фашистского государства.
В тот же день Карлсон упрекнул президента США Джо Байдена за разрешение Киеву наносить удары ракетами ATACMS по территории России.

Ранее Такер Карлсон заявил, что Украина потеряла территории из-за Байдена.

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