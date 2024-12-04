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Наследный принц и принцесса Японии посетят с визитом Турцию

Наследный принц Акисино и принцесса Кико 3 декабря прибудут в Турцию

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Kim Kyung Hoon/Reuters

Наследный принц Японии Акисино и принцесса Кико прибудут с официальным визитом в Турцию. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил начальник управления по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун.

По его словам, Акисино и Кико посетят Турцию 3-7 декабря 2024 года в рамках празднования 100-летия установления дипломатических отношений между Анкарой и Токио.

Наследного принца и принцессу примет турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Затем Акисино и Кико примут участие в общественных и культурных мероприятиях в Стамбуле. Они также посетят место раскопок Калехёйюк в Камане, которые ведутся совместно турецкими и японскими археологами.

8 октября сообщалось, что оперативное вмешательство почетной императрице Японии Митико, которое провели из-за перелома бедренной кости после падения, прошло успешно.

Причиной перелома стало падение. Почетная императрица упала вечером 6 октября в резиденции Сэнто в Токио и почувствовала острую боль в правой ноге. Рентген показал перелом верхней части бедренной кости.

Ранее Император Японии вышел из больницы.

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