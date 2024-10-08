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Почетную императрицу Японии успешно прооперировали

Почетной императрице Японии успешно сделали операцию после перелома бедра

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Issei Kato/Reuters

Оперативное вмешательство почетной императрице Японии Митико, которое провели из-за перелома бедренной кости после падения, прошло успешно. Об этом сообщил телеканал NHK.

Операцию Митико, которой 20 октября исполняется 90 лет, провели в больнице Токийского университета. Ее на некоторое время оставили под присмотром врачей.

Причиной перелома стало падение. Почетная императрица упала вечером 6 октября в резиденции Сэнто в Токио и почувствовала острую боль в правой ноге. Рентген показал перелом верхней части бедренной кости.

Митико, мать нынешнего императора Японии Нарухито, родилась в семье богатых промышленников, ее отец был президентом мукомольной компании. Она первая японская императрица неблагородных кровей: Митико вышла замуж за будущего императора Ахикито вопреки позиции двора и тем самым нарушила многовековую традицию, согласно которой члены императорской семьи женились только на представительницах аристократии. У Митико и Ахикито трое детей: сыновья Нарухито и Акисино, а также дочь Саяко.

В сентябре 2019 года почетной императрице Японии сделали операцию по удалению раковой опухоли в груди.

Ранее император Японии Нарухито и его супруга посетили с официальным визитом в Индонезию.

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