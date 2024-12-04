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Президентом Намибии впервые стала женщина

Президентом Намибии избрали 72-летнюю Нетумбо Нанди-Ндаитва

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Alexei Rudoy/Wikimedia

На прошедших 27 ноября президентских выборах в Намибии победу одержала действующий вице-президент страны и представитель правящей Народной организации Юго-Западной Африки (СВАПО) Нетумбо Нанди-Ндаитва. Об этом со ссылкой на официальное заявление избирательной комиссии Намибии сообщает ТАСС.

По данным избиркома, после подсчета всех бюллетеней за Нанди-Ндаитва проголосовали 57% принявших участие в выборах граждан страны.

Впервые за историю независимой Намибии главой государства стала женщина. Нанди-Ндаитва опередила 14 других кандидатов.

В феврале вице-президент Намибии Нанголо Мбумба, исполняющий обязанности президента, приведен к присяге в качестве главы государства. Он назначил новым вице-президентом главу министерства иностранных дел Нетумбо Нанди-Ндаитву.

Лидера страны Хаге Гейнгоба не стало в ночь на 4 февраля, он проходил курс лечения от онкологического заболевания.

Ранее Намибия высказала заинтересованность в присоединении к БРИКС.

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