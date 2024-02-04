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Нанголо Мбумба приведен к присяге в качестве президента Намибии

Нанголо Мбумба дал присягу в качестве президента Намибии

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Александр Гальперин/РИА Новости

Вице-президент Намибии Нанголо Мбумба, исполняющий обязанности президента, приведен к присяге в качестве главы государства. Об этом сообщает ТАСС.

Прямую трансляцию церемонии из президентского дворца в Виндхуке вели на странице газеты Namibian Sun в соцсетях. Новый президент Намибии назначил вице-президентом главу МИД Нетумбо Нанди-Ндаитву.

Мбуба призвал сохранять спокойствие и собранность, пока правительство занимается всеми необходимыми государственными мероприятиями, приготовлениями и другими протоколами.

Лидера страны Хаге Гейнгоба не стало в ночь на 4 февраля, он проходил курс лечения от онкологического заболевания. В офисе президента Намибии подчеркнули, что медицинская команда делала все возможное, чтобы обеспечить выздоровление президента, но врачи оказались бессильны.

Президент России Владимир Путин направил в Африку телеграмму с соболезнованиями.

Ранее стало известно «Росатом» будет добывать уран в Намибии.

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