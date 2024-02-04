Нанголо Мбумба приведен к присяге в качестве президента Намибии

Вице-президент Намибии Нанголо Мбумба, исполняющий обязанности президента, приведен к присяге в качестве главы государства. Об этом сообщает ТАСС.
Прямую трансляцию церемонии из президентского дворца в Виндхуке вели на странице газеты Namibian Sun в соцсетях. Новый президент Намибии назначил вице-президентом главу МИД Нетумбо Нанди-Ндаитву.
Мбуба призвал сохранять спокойствие и собранность, пока правительство занимается всеми необходимыми государственными мероприятиями, приготовлениями и другими протоколами.
Лидера страны Хаге Гейнгоба не стало в ночь на 4 февраля, он проходил курс лечения от онкологического заболевания. В офисе президента Намибии подчеркнули, что медицинская команда делала все возможное, чтобы обеспечить выздоровление президента, но врачи оказались бессильны.
Президент России Владимир Путин направил в Африку телеграмму с соболезнованиями.
Ранее стало известно «Росатом» будет добывать уран в Намибии.