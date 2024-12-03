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Бербок заговорила об уступке территорий со стороны Украины

Глава МИД ФРГ Бербок не исключила уступок территорий со стороны Украины

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Annegret Hilse/AP

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что частью потенциального мирного соглашения между Москвой и Киевом может стать уступка территорий со стороны Украины в обмен на членство в НАТО. Ее слова приводит Bloomberg.

«Существуют различные элементы мирного соглашения: политические и материальные гарантии безопасности, членство в НАТО, международное присутствие для сохранения прекращения огня, вывод войск, территориальные вопросы, восстановление, урегулирование санкций», — сказала Бербок.

В то же время глава МИД ФРГ подчеркнула, что Украина сама решит, с какими целями она сядет за стол переговоров.

Министерство иностранных дел Украины во вторник, 3 декабря, опубликовало на своем сайте информацию о том, что украинские власти отказываются рассматривать какие-либо гарантии безопасности, отличные от полноправного членства в НАТО.

Также 3 декабря агентство Reuters сообщило, что в настоящее время нет никаких признаков необходимого консенсуса среди 32 членов НАТО для принятия решения по приглашению Украины в альянс, а для его достижения могут понадобиться месяцы переговоров.

Ранее Бербок раскрыла, что на самом деле нужно Украине.

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