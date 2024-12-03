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В Канаде рассказали о планах на период председательства в G7

МИД Канады: Оттава в роли председателя в G7 будет бороться с обходом санкций

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Spencer Colby/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канада в роли председателя в «Большой семерке» (G7) сосредоточится на борьбе с обходом санкций и теневым флотом, а также займется вопросами защиты подводной инфраструктуры и безопасности в море. Об этом заявила министр иностранных дел страны Мелани Жоли, пишет РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства встретилась с журналистами в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. В том числе она рассказала о планах Оттавы на следующий год, в течение которого государство будет выполнять обязанности председателя в G7.

«Мы определенно будем работать над подходом к морской безопасности, который будет включать обход санкций, решение вопросов теневого флота, подводной инфраструктуры», — подчеркнула дипломат.

По словам Жоли, также канадские власти намерены уделить внимание вопросам борьбы с незаконным выловом рыбы.

26 ноября министры иностранных дел стран — членов «Большой семерки» обнародовали совместное заявление, в котором пригрозили принять «меры» против КНР и иных государств за поддержку РФ в конфликте с Украиной. В то же время представители G7 сообщили о планах и дальше оказывать давление на российские доходы от продажи энергоносителей и сырья.

Ранее в «Большой семерке» отреагировали на запуск российской ракетной системы «Орешник».

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