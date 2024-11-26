Страны G7 пригрозили санкциями Китаю за поддержку России

Страны «Большой семерки» (G7) пригрозили принять «меры» против Китая и других стран за военную поддержку России в конфликте на Украине. Об этом говорится в заявлении глав МИД G7.

Речь идет, в частности, о финансовых учреждениях и других организациях, которые якобы способствуют приобретению Россией оборудования и товаров для ее оборонно-промышленной базы.

Также страны G7 намерены оказывать давление на российские доходы от продажи сырья и энергоносителей.

Также в объединении объявили о планах ввести дополнительные ограничительные меры в отношении России.

На Западе не раз угрожали санкциями Пекину, если Китай будет поддерживать российский оборонно-промышленный комплекс. В октябре в МИД Китая заявили, что Пекин не предоставлял оружие ни одной из сторон украинского конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, включая дроны.

Ранее в ЕС допустили снятие санкций с России.