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Страны G7 пригрозили санкциями Китаю за поддержку России

G7 грозит «мерами» Китаю и другим странам за поддержку РФ в конфликте на Украине

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Petar Kujundzic/Reuters

Страны «Большой семерки» (G7) пригрозили принять «меры» против Китая и других стран за военную поддержку России в конфликте на Украине. Об этом говорится в заявлении глав МИД G7.

Речь идет, в частности, о финансовых учреждениях и других организациях, которые якобы способствуют приобретению Россией оборудования и товаров для ее оборонно-промышленной базы.

Также страны G7 намерены оказывать давление на российские доходы от продажи сырья и энергоносителей.

Также в объединении объявили о планах ввести дополнительные ограничительные меры в отношении России.

На Западе не раз угрожали санкциями Пекину, если Китай будет поддерживать российский оборонно-промышленный комплекс. В октябре в МИД Китая заявили, что Пекин не предоставлял оружие ни одной из сторон украинского конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, включая дроны.

Ранее в ЕС допустили снятие санкций с России.

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