Военное положение в Южной Корее должно быть отменено согласно конституции страны

После того, как парламент Южной Кореи проголосовал против введения военного положения, президент Юн Сок Ёлем по конституции страны обязан отменить его. На это обратило внимание РИА Новости.

«Если Национальное собрание требует отмены военного положения большинством голосов, президент должен его отменить», — говорится в пункте 5 статьи 77 конституции Республики Корея.

Перед этим стало известно, что парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. Решение было принято единогласно всеми 190 депутатами, находящимися в зале к тому моменту (всего в составе парламента 300 депутатов).

Одновременно с этим спикер парламента У Вон Сик обратился к президенту Юн Сок Ёлю с требованием отменить военное положение со своей стороны.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения. Решение он аргументировал стремлением «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».

Ранее военное положение в Южной Корее назвали «подарком» для КНДР.