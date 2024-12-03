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Военное положение в Южной Корее назвали «подарком» для КНДР

Британский аналитик Кларк счел военное положение в Южной Корее подарком для КНДР

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Korean Central News Agency/AP

Военный аналитик, экс-директор Королевского института оборонных исследований Майкл Кларк заявил, что военное положение и политический кризис в Южной Корее стали подарком для КНДР. Его слова приводит Sky News.

Кларк подчеркнул, что Пхеньян воспользуется событиями в Южной Корее в своей пропаганде. Он также отметил, что союзники Сеула будут с пристальным вниманием следить за происходящим.

«В Южной Корее постоянно находится около 30 000 американских военнослужащих. Поэтому у Соединенных Штатов будет много чего сказать по этому поводу. И у соседей [Южной Кореи] тоже будет, как и у Японии», — сказал Кларк.

3 декабря президент Республики Корея Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения на территории страны, объяснив данный шаг необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Журналисты не исключили, что глава государства принял соответствующее решение из-за попыток провести против него процедуру импичмента.

Ранее в Совфеде не исключили попытки Запада использовать «корейскую карту» против России.

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