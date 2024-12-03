Глава Башкирии прокомментировал слухи о своей отставке

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в ходе прямой линии с гражданами опроверг слухи о своей отставке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Слухам верить нельзя, они мешают жить. Слухи всегда есть, но есть и факты, на которые можно опираться», — сказал Хабиров.

Он отметил, что заявления о его отставке начали появляться еще в октябре 2018 года, когда он начинал работу на посту главы региона на предыдущем сроке. Появление слухов Хабиров назвал естественным процессом.

«Есть, наверное, какие-то силы, которые пытаются ввести дестабилизацию: под меня заточено решение вопросов, судьбы людей, это серьезная дестабилизация», — сказал глава Башкирии.

Хабиров призвал людей привыкнуть, что он никуда не уходит. Он также добавил, что в ближайшее время завершится работа по формированию правительства республики, при этом Андрей Назаров остается премьер-министром.

После того как Хабиров в сентябре вступил в должность главы Башкирии на новый срок, правительство республики ушло в отставку. В настоящее время премьер-министр, его заместители и министры продолжают исполнять свои обязанности.

В сентябре сообщалось, что глава администрации города Сибая в Республике Башкортостан Азамат Юлдашбаев отправился служить в зону специальной военной операции.

Ранее правительство Узбекистанаушло в отставку.