Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Правительство Узбекистана ушло в отставку

Кабмин Узбекистана сложил полномочия перед вновь избранным парламентом

close
The Art of Pics/Shutterstock/FOTODOM

Кабинет министров Узбекистана сложил полномочия перед вновь избранным парламентом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

В соответствии со статьей 116 конституции республики Узбекистан и статей 7 Закона «О кабинете министров Республики Узбекистан» кабинет министров осуществляет свои полномочия перед Олий Мажлисом (парламентом), говорится в сообщении.

Отмечается, что действующий состав правительства продолжит свою деятельность до формирования нового кабмина страны.

27 октября в Узбекистане состоялись очередные парламентские выборы. Впервые в стране депутатов избирали на новый пятилетний срок по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели: из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 – по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии.

По итогам выборов большинство голосов получила правящая Либерально-демократическая партия Узбекистана.

Ранее в МИД Узбекистана заявили о важности невмешательства во внутренние дела страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами