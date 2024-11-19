Правительство Узбекистана ушло в отставку

Кабинет министров Узбекистана сложил полномочия перед вновь избранным парламентом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

В соответствии со статьей 116 конституции республики Узбекистан и статей 7 Закона «О кабинете министров Республики Узбекистан» кабинет министров осуществляет свои полномочия перед Олий Мажлисом (парламентом), говорится в сообщении.

Отмечается, что действующий состав правительства продолжит свою деятельность до формирования нового кабмина страны.

27 октября в Узбекистане состоялись очередные парламентские выборы. Впервые в стране депутатов избирали на новый пятилетний срок по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели: из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 – по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии.

По итогам выборов большинство голосов получила правящая Либерально-демократическая партия Узбекистана.

Ранее в МИД Узбекистана заявили о важности невмешательства во внутренние дела страны.