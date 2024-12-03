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В Совфеде не исключили попытки Запада использовать «корейскую карту» против России

Сенатор Климов: военное положение в Южной Корее вызывает серьезное внимание у РФ

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Lee Jin-man/AP

Введение военного положения в Южной Корее вызовет серьезное внимание со стороны России. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

По его словам, события в Южной Корее не могут не вызвать у Москвы серьезного внимания, поскольку происходят «не так далеко» от границы России.

«К тому же, если вспомнить, что на территории Республики Кореи расположены американские военные базы, и Запад постоянно пытается использовать эту корейскую карту для создания нервозной атмосферы для Китая, России и той же КНДР. Но, в любом случае, это внутреннее дело Республики Кореи», — заявил Климов.

До этого ведущая в Южной Корее оппозиционная Демократическая партия «Тобуро» призвала своих парламентариев собраться в парламенте в связи с объявленным президентом военным положением. Депутатам поручено провести встречи для обсуждения и инициирования процесса отмены военного положения.

Лидер Южной Кореи минувшей ночью провел экстренное совещание, после которого заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента. Именно с этим фактом, как утверждают политические аналитики, связано введение военного положения в стране.

Ранее корейские депутаты начали перелезать через забор, чтобы проголосовать за импичмент президенту.

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