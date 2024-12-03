Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший президент Южной Кореи призвал обеспечить работу парламента

Экс-президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин потребовал обеспечить работу парламента

close
Pyeongyang Press Corps/Reuters

Бывший президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на своей странице в социальной сети X призвал народ страны «объединиться, чтобы защитить и спасти демократию».

«Демократия в Республике Корея находится в тяжелом положении. Мы надеемся, что Национальное собрание оперативно примет меры, чтобы защитить нашу разрушающуюся демократию», — написал он.

Он попросил «людей объединиться, чтобы защитить и спасти демократию».

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения. Решение он аргументировал стремлением «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Он провел экстренное совещание, после чего заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента. Во время военного положения в стране запрещена любая политическая деятельность, приостановлена работа политических партий, запрещены политические акции, все СМИ находятся под контролем властей. Лидер правящей партии «Гражданская сила» Хан Дон Хук назвал объявление в Южной Кореи военного положения ошибкой.

У входа в Национальное собрание (парламент) Южной Кореи произошли столкновения. Депутаты от оппозиционных партий даже перелезают через забор парламента, чтобы проголосовать за импичмент президенту.

Ранее кореевед Ланьков предположил, что Ким Чен Ын изумлен военным положением в Южной Корее.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами