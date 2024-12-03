Бывший президент Южной Кореи призвал обеспечить работу парламента

Бывший президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на своей странице в социальной сети X призвал народ страны «объединиться, чтобы защитить и спасти демократию».

«Демократия в Республике Корея находится в тяжелом положении. Мы надеемся, что Национальное собрание оперативно примет меры, чтобы защитить нашу разрушающуюся демократию», — написал он.

Он попросил «людей объединиться, чтобы защитить и спасти демократию».

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения. Решение он аргументировал стремлением «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Он провел экстренное совещание, после чего заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента. Во время военного положения в стране запрещена любая политическая деятельность, приостановлена работа политических партий, запрещены политические акции, все СМИ находятся под контролем властей. Лидер правящей партии «Гражданская сила» Хан Дон Хук назвал объявление в Южной Кореи военного положения ошибкой.

У входа в Национальное собрание (парламент) Южной Кореи произошли столкновения. Депутаты от оппозиционных партий даже перелезают через забор парламента, чтобы проголосовать за импичмент президенту.

Ранее кореевед Ланьков предположил, что Ким Чен Ын изумлен военным положением в Южной Корее.